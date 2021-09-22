Супруги - лжебанкиры из Усолья украли у жителей нескольких регионов больше 1 миллиона рублей Фото: УКЛАДОВ Егор

Следователи возбудили уголовное дело в отношении семейной пары из Усолья, которая обвиняется в серии мошенничества и краж денег с банковских счетов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Преступники размещали в социальных сетях объявления с обещаниями помочь оформить кредит в одном из крупных банков России, - рассказали в ведомстве. - Все данные паспорта и банковской карты потерпевших, они получали через мессенджеры.

Жертв вводили в заблуждение и подключали к своему телефону услугу «Мобильный банк». Через него злоумышленники узнавали информацию, позволяющую переводить денежные средства без дополнительной проверки личности.

Часть ущерба была возвращена пострадавшим. У преступников забрали машину в счет погашения причиненного вреда. Они совершили 21 преступление по статье «мошенничество». Обвинительное заключение направлено в суд.

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