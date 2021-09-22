Состояние каждого водителя перед выходом на маршрут в Иркутске будет проверять автоматизированный комплекс. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске водителей перед выходом на рейс будет проверять автоматизированная система. Один из первых комплексов появился в муниципальном предприятии «ИркутскАвтодор». Два медицинских поста за несколько минут определят состояние работника перед выходом на линию. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Аппараты проверяют уровень артериального давления и наличие алкоголя в крови водителей. Установки полностью заменяют собой работу медсестры. При этом исключен человеческий фактор, и можно быть полностью уверенным, что водитель трезв и в нормальном самочувствии, – подчеркнул директор МУП «ИркутскАвтодор» Сергей Чертков.

Медицинские посты оборудованы системой видеонаблюдения. Проверка состояния водителя

с помощью автоматизированной системы перед выходом в рейс станет обязательной для всех сотрудников предприятия.

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