«Неформальные каникулы» пройдут в Иркутске с 25 по 31 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 25 по 31 октября во время осенних школьных каникул в Иркутске пройдут «Неформальные каникулы». В каждом округе для учеников, студентов и их родителей проведут мастер-классы и публичные лекции. Главная цель таких каникул - это организация совместного отдыха детей и взрослых. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- В программе «Неформальных каникул» планируется проведение мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству, занятий по хореографии и актерскому мастерству, квестов и квизов, различных консультаций для школьников, студентов и их родителей, - рассказали в ведомстве.

Напомним, «Неформальные каникулы» – это часть общегородского проекта «Иркутск – обучающийся город». Жителям города демонстрируют новые формы образования.

«Неформальные каникулы» проводятся с 2013 года и стали уже традиционными. За это время прошло около 800 занятий, которые посетили свыше 9000 человек.

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