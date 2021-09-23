Игры диких кабанов у "чесального" дерева поймала фотоловушка в Прибайкальском нацпарке. Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайклье"

Одна из фотоловушек, установленных в Большереченском лесничестве Прибайкальского национального парка, поймала целую семью диких кабанов. Взрослые животные вместе с детенышами вышли на полянку к "чесальному" дереву, чтобы оставить на нем "сообщение" сородичам в виде клочка шерсти или выделений кожных и слюнных желез. Об этом сообщают в официальном аккаунте "Заповедного Прибайкалья".

- Когда на полянке нет кабанов, на кадрах отмечаются копытные. И даже… волки. Наблюдать их всех можно «вживую»: этот участок национального парка вошёл в состав фотозоны, которая уже действует. Благодаря биотехническим мероприятиям, сотрудники национального парка смогли привлечь животных и обеспечить базовые условия для фотографов, - рассказали сотрудники нацпарка.

Также специалисты рассказали, что для «отметок» кабаны часто выбирают хвойные породы деревьев: смола помогает зверям справляться с волосяными и кожными паразитами.

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