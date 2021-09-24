Жители поселка Невон остались без отопления из-за прорыва теплотрассы в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители поселка Невон в Усть-Илимском районе Приангарья остались без теплоснабжения. Накануне вечером там произошел прорыв теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Информация о частичном аварийном отключении горячего водоснабжения и отопления поступила 23 сентября в 20.15 по местному времени, - говорят спасатели.

На месте работают восемь человек, задействованы две спецмашины.

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