Общегородской субботник перенесли из-за непогоды в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Субботник, который был запланирован в Иркутске на 25 сентября, перенесли из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- По прогнозам синоптиков, завтра на территории города ожидаются осадки в виде дождя, температура + 3 +5 градусов, ночью возможны заморозки, - рассказали на официальном сайте администрации.

Планируется, что во время субботника будет собран мусор, отремонтированы ямы на дороге, нанесены разметки на магистралях. Также пройдет ремонт и покраска уличных ограждений, будут приведены в порядок фасады зданий. Дата, на какой день перенесен субботник будет известна позже.

Напомним, что в прошлый раз на уборку вышло свыше 6000 человек, там были и студенты, и волонтеры, и сотрудники муниципальных предприятий. Порядок навели на 44 территориях. Субботник решили провести и осенью, чтобы привести в порядок город, перед тем как выпадет снег.

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