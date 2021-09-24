13,6 тысяч новых рабочих мест могут появиться в Иркутской области

13,6 тысяч новых рабочих мест могут появится в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

13,6 тысяч новых рабочих мест появятся в Иркутской области после получения бюджетного кредита. Правительственная комиссия по региональному развитию в России под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила заявку Приангарья на получение средств, которые регион планирует вложить в развитие территорий. Сумму кредита утвердит комиссия на конкурсной основе. При лимите в 500 миллиардов заявки подали 60 регионов. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– В случае получения бюджетного кредита в размере 8,65 миллиарда рублей мы планируем провести комплексное развитие пяти территорий. Это проекты в поселке Малая Еланка Иркутского района, в предместье Рабочее города Иркутска, в Ангарске, при строительстве жилого микрорайона «Миниполис» в Тайшетском районе, и в Усть-Куте с южной стороны микрорайона Новая РЭБ за автомобильной дорогой Усть-Кут – Новый Уоян, – рассказал Губернатор Иркутской области.

Таким образом, общая площадь новои жилои застрои ки составит 2,4 миллиона квадратных метров.

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