После смерти воспитанника дома-интерната минздрав Иркутской области проведет проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав Иркутской области проводит проверку после смерти воспитанника дома-интерната для умственно отсталых детей. Эту информацию "КП"-Иркутск" подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения Приангарья.

- В рамках проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, - рассказали в ведомстве.

Также материалы по факту смерти ребенка переданы в СУ СКР по Иркутской области.

По неподтвержденным данным, что перед смертью воспитанника дома-интерната доставили в больницу, но там ему оказывать помощь отказались.

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