Дороги к «золотым пескам» на Братском море ремонтируют в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области ремонтируют две дороги, которые ведут к «золотым пескам» на Братском море. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Сейчас идёт ремонт участка с 14 по 24 километр дорог «Кутулик – Бахтай – Хадахан». – рассказали в ведомстве. - Специалисты укладывают 14 водопропускных труб, восстанавливают земляное полотно и обочины.

На данном участке планируется укладка двух слоев мелкозернистого асфальтобетона. Затем там поставят сигнальные столбики, дорожные знаки и нанесут дорожную разметку. Планируют завершить ремонт к осени следующего года.

На второй дороге «Нукуты – Ворот – Онгой – Закулей – Хадахан» ремонтируется 3 участка. Здесь восстановят гравийное покрытие и установят дорожные знаки. В общей сумме на ремонт дорог выделили около 800 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутаты ЗС посетили строящийся завод полимеров в Усть-Куте. А также ознакомились с проектом возведения жилого квартала. (подробности)

Общегородской субботник перенесли из-за непогоды в Иркутске. Новая дата проведения ежегодной уборки пока неизвестна. (подробности)