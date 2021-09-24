Асфальт восстановят на местах ремонта теплосети и водопровода в Иркутске Фото: Олег УКЛАДОВ

Асфальт восстановят на местах ремонта теплосети и водопровода в Иркутске. Специалисты администрации города разработали единую технологическую карту для организации работ.

В документе прописан порядок действий подрядных организаций и их последовательность, в том числе засыпка траншей, виды используемых инертных материалов, уплотнение каждого слоя, укладку асфальта и прочее. На каждый объект для строительного контроля будут привлечены независимые специалисты, а гарантия восстановительных работ - два года. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Технологическая карта разработана в этом году. Летние месяцы уже показали ее эффективность, работа подрядчиков стала более прозрачной – существенно сократились сроки восстановления благоустройства, повысилось качество работ, – подчеркнул заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Роман Орноев.

В Иркутске усилен контроль за работой подрядчиков, восстанавливающих дорожное покрытие.

В этом году администрация Иркутска направила 43 претензии в адрес подрядчиков за нарушение сроков восстановления. Общая сумма штрафов по 36 протоколам - 2 500 000 рублей.

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