Два смертельных ДТП произошло на трассе под Черемхово Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники ГИБДД работают на месте двух аварий, которые произошли на трассе в Черемховском районе. Об этом сообщают в официальном аккаунте УГИБДД МВД по Иркутской области.

- В течение двух часов на участке автодороги Южный подъезд к городу Черемхово произошло два ДТП, в результате которых погибло три человека и один получил травмы, - рассказали в ведомстве.

В первом случае 19-летний водитель автомобиля «Митсубиси Лансер», не справился с управлением и съехал с дороги, из-за этого машина перевернулась. Погибло два пассажира, водитель получил травмы.

Спустя некоторое время на той же дороге не справился с управлением 60-летний водитель «Тойота Камри». Он врезался в припаркованный «ГАЗ». Мужчина погиб на месте до приезда врачей.

Полиция проводит проверку, чтобы выяснить причину и обстоятельства произошедшего.

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