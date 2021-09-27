Асфальтирование автомобильных подходов к путепроводу по улице Джамбула началось в Иркутске. Фото: администрация Иркутск

Подрядная организация, ремонтирующая путепровод по улице Джамбула, начала асфальтировать автомобильные подходы к сооружению. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Уложено два из трех слоев асфальта на подходах к путепроводу со стороны Свердловского округа, – рассказали в администрации. - Ведется подготовка основания к укладке асфальта на подходах со стороны Ленинского округа.

На путепроводе подрядчики заканчивают сварочные работы, ведут зачистку и шлифовку швов, укладывают гидроизоляцию и проводят бетонные работы. Строители отмечают, что к асфальтированию путепровода можно будет приступить в ближайшие 10 дней.

Движение из Ленинского округа в две полосы планируется разрешить до конца текущего года. Полная реконструкция объекта должна быть завершена в 2023 году. Однако подрядчики намерены выполнить работу раньше.

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