35-летнего рыбака разыскивают в Тайшетском районе

35-летнего рыбка разыскивают в Тайшетском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Тайшетском районе в районе реки Большая без вести пропал рыбак. Об этом в дежурную часть по телефону сообщил знакомый 35-летнего Алексея Топильского. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

- В воскресенье утром он уехал с друзьями на реку Большая в районе деревни Георгиевка Тайшетского района (около 100 километров от города Тайшет) на рыбалку. Отправившись на промысел, мужчины договорились о встрече в 18:00 у машины. В назначенное время рыбак не вернулся и не вышел на связь, - рассказали в ведомстве.

Несколько часов мужчины искали товарища самостоятельно, но безуспешно. После этого компания обратилась в полицию. Вечером о пропаже сообщила и мать пропавшего рыбака, так как не дождалась сына домой.

На месте, где пропал сибиряк, работает поисковая группа из числа полицейских, сотрудников МЧС и знакомых мужчины.

Приметы разыскиваемого: рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткостриженые, глаза темные, нос широкий, шрамы на обеих руках от укусов собак.

Был одет: в плотный камуфляж, шапку черную, куртку темно-синего цвета, штаны со светлыми полосами, кроссовки, болотные сапоги, с собой имел большой серый рюкзак и телефон.

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