2,5 тысячи призывников из Иркутской области пойдут в армию осенью Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Осенний призыв 2021 года начнется 1 октября. В армию пойдут 2,5 тысячи жителей Иркутской области. Сбор пройдет с соблюдением антиковидных мер в областном сборном пункте в Шелехове. Об этом сообщают в пресс-службе правительства по Иркутской области.

– Для реализации наших планов по набору граждан на военную службу мы полностью обеспечены как экспресс-тестами на коронавирус, так и дизенфицирующими средствами. Думаю, что наш опыт, полученный в весенний призыв, позволит нам успешно выполнить поставленные задачи, – военный комиссар Евгений Фуженко.

В здании сборного пункта планируется провести капитальный ремонт. Помещения были введены в эксплуатацию 1982 году. С 2010 года в них проводится только косметический ремонт.

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