Строительство пяти домов компании-банкрота закончат в Иркутске

Строительство пяти домов застройщика-банкрота закончат в Иркутске. Фото: министерство строительства Иркутской области

Строительство пяти домов застройщика-банкрота будет завершено за счет Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Иркутской области. Согласно решению Арбитражного суда Приангарья Фонду переданы права и обязательства компании. Квартиры должны быть сданы в эксплуатацию не позже чем через три года, чтобы восстановить нарушенные права участников строительства. Об этом сообщают в пресс-службе министерства строительства Иркутской области.

- Средства на софинансирование завершения строительства данных объектов предусмотрены бюджетом Иркутской области. Также Соглашение о софинансировании мероприятий по завершению строительства объектов застройщика заключено в апреле 2021 года между публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» и Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства Иркутской области,- рассказали в министерстве.

Проблемные объекты находятся на улицах Байкальская, Дыбовского и Сибирская.

Напомним, возведение домов началось в 2008 году, в 2010 работы были приостановлены. С сентября 2018 года компанию объявили банкротом.

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