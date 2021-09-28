Сибиряк хотел вернуть полмиллиона рублей и отдал 4000 долларов мошенникам из "Сингапура" Фото: Александр ОСИПОВ

В полицию обратился 39-летний житель Хомутово. Он рассказал, что его обманули лжеюристы, предложившие помощь в возврате денег, которые он ранее вложил в криптовалюту. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- В прошлом году заявитель связался с "трейдерской платформой", перевел на нее более полумиллиона рублей, но в последующем не смог вывести деньги, - рассказали в ведомстве.

Решив вернуть денежные средства, пострадавший обратился в компанию, которую нашел в Интернете и заключил с ней электронный договор. Лжеюристы рассказали мужчине о том, что его деньги находятся в банке Сингапура, чтобы их вернуть необходимо приехать туда лично или заплатить штраф в размере 4 тысяч долларов США.

Пообещав решить данную ситуацию, мошенники убедили мужчину перевести 350 тысяч рублей на подконтрольные счета, а затем прекратили общение с ним. На данный момент аферистов ищет полиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибиряк случайно узнал, что на нем «висят» 5 чужих кредитов. Мошенники взяли займы на имя жителя Иркутской области при помощи онлайн-заявок, приклеив на его фото в паспорте свое. (подробности)

Пробка в 2,5 километра образовалась на улице Трактовой из-за 2 ДТП в Иркутске 28 сентября. Пробки в Иркутске 28 сентября утром оцениваются в 7 баллов. (подробности)