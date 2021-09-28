1066 семей получили повышенную разовую выплату за первенца в Иркутской области Фото: Иван ВИСЛОВ

В 2021 году повышенную разовую выплату за рождение первого ребенка получили 1066 семей в Иркутской области. Молодым родителям перечислили по 25 133 рубля. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Выплата предоставляется проживающим в Иркутской области семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в расчете на душу населения по району, в котором проживает семья, - рассказали в правительстве.

На эти цели из областного бюджета было выделено 26,7 миллионов рублей. Напомним, что с 1 января 2021 социальную поддержку можно получить с соблюдением следующих правил: родители должны иметь гражданство России и проживать вместе с ребенком, а также обратиться за выплатой в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.

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