Незаконно установленные заборы снесут в Октябрьском округе Иркутска. Фото: администрация Иркутска

В Октябрьском округе Иркутска демонтируют незаконно установленные ограждения. Самовольные заборы были замечены специалистами администрации во время рейдов по земельному контролю, а о некоторых стало известно от иркутян. Шесть таких объектов снесут до декабря этого года. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Заборы установлены вне границ отведенных земельных участков. Их владельцы были уведомлены о добровольном сносе. Однако срок для этого истек, теперь работы выполняем в рамках муниципального контракта. В дальнейшем затраты городского бюджета будут взысканы с собственников незаконных ограждений, – пояснил глава Октябрьского округа Георгий Комаров.

Самовольно установленные заборы демонтируют по адресам: улицы Волжская, 31а, Загоскина, 27, Вилюйская, 25/1, Депутатская, 60а, на пересечении улиц Седова и Красных Мадьяр, а также на проспекте Жукова, 82.

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