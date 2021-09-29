Больше 2 миллиардов получит Иркутская область на строительство объектов по программе "Чистая вода" Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области с 2022 по 2023 год построят девять объектов питьевого водоснабжения по федеральной программе "Чистая вода". Перечень утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- В списке городское водозаборное сооружение на левом берегу реки Уды в городе Нижнеудинске, локальные сети водопровода в микрорайоне Центральном рабочего поселка Залари, строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе, централизованная система водоснабжения в поселке Бохан, а также объекты водоснабжения в деревне Сосновый Бор, селе Покровка, поселке Забитуй, а также в Осинском районе, - рассказали в ведомстве.

Из федерального бюджета на эти цели будет направлено 2 миллиарда 196 миллионов рублей.

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