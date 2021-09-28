Правительство Иркутской области поможет в расследовании дел о махинациях с жильем для сирот Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Правительство Иркутской области оказывает содействие правоохранительным органам в расследовании уголовных дел, возбужденных в отношении сотрудников регионального минимущества. Мужчину и женщину обвиняют в участии в махинациях с жильем для детей-сирот и получении взяток. Допущенные нарушения министерство будет устранять во внесудебном и судебном порядке. Об этом сообщил заместитель Губернатора Иркутской области, курирующий вопросы антикоррупции, Иван Колпаков.

- Мы неоднократно обращались в правоохранительные органы по данным фактам. Результатом этого сегодня являются уголовные дела. В отношении второго фигуранта расследования сейчас проводят оперативно-следственные действия, по результатам которых будут приняты соответствующие решения. Со стороны Правительства, мы продолжим оказывать необходимое следствию содействие, – отмечает заместитель Губернатора Иркутской области Иван Колпаков.

Выяснилось, что экс-сотрудника регионального минимущества, который за год получил взяток почти на 16 миллионов рублей, уволили в прошлом году после внутренней проверки.

Правоохранители выясняют все обстоятельства и детали незаконной деятельности подозреваемых.

Напомним, против действующей сотрудницы и экс-чиновника были возбуждены уголовные дела по подозрению в получении взятки в особо крупном размере и подкупе должностных лиц при оформлении документов на предоставление жилья, предназначенного для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двух сотрудников министерства имущественных отношений Иркутской области подозревают в получении взяток почти на 17 миллионов рублей. Чиновники помогали организациям с приемкой жилья для детей-сирот и победой на аукционах. (подробности)

Бывшего чиновника из Иркутска осудили за взятку в 200 тысяч рублей. Также он заплатит огромный штраф. (подробности)

Иркутский чиновник задержан за взятку в 150 тысяч рублей. За эти деньги он обещал скрыть нарушения, из-за которых погибли два человека. (подробности)