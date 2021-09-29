Дорогу на Кайской горе ремонтируют большими асфальтовыми картами в Иркутске

Ремонт дорог большими асфальтовыми картами ведется на Кайской горе в Иркутске Фото: администрация города Иркутска

В Иркутске отремонтировали большими асфальтовыми картами три участка: улицу Академическую, 18-ый Советский переулок, подходы к Ушаковскому мосту. Ранее ремонт дорог проходил на Кайской горе. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города Иркутска.

- В Иркутске проводится ремонт 39 дорожных участков большими асфальтовыми картами, - рассказали в администрации. - Работы завершены на 25 объектах.

В работу берутся те участки, на которые больше всего жалуют горожане. Ремонт проводится за двое – трое суток, преимущественно в ночное время или в выходные. Специалисты планируют все завершить к 15 октября.

Также в круглосуточном режиме на дорогах проходит ямочный ремонт и расширяется проезжая часть на улице Маршала Конева. Параллельно проходит восстановление 22-х объектов общей протяженностью 22 километра.

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