Еще 381 житель Иркутской области заболел коронавирусом за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Общее число зараженных коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии приблизилось к отметке 109,5 тысяч человек. Об этом 30 сентября сообщает оперативный штаб региона.

- Подтвержденных случаев инфицирования 109 440 (+381), в том числе госпитализировано 2344 (+85), выздоровело 98 813 (+399), умерло 4936 (+13), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 442 (+1), - приводит данные оперштаб.

Напомним, в регионе продолжается вакцинация от инфекции. Первым компонентном привито 641 602 жителей Приангарья, двумя - 558 428 человек. При этом для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунизацию прошли больше миллиона местных жителей, поясняют специалисты.

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