Учительница из Иркутской области стала лауреатом конкурса Учитель года России – 2021 Фото: правительство Иркутской области

Екатерина Власова, учительница начальных классов школы-детского сада № 14 города Шелехова, стала лауреатом во Всероссийском конкурсе «Учитель года России – 2021». Из 85 конкурсантов жюри выбрали только 15 лучших. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Методическое мастерство учителя, его уроки – основа его профессионализма, не случайно именно эти испытания стали определяющими для выбора финалистов. Без урока нет учителя, - сказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов. - Мы гордимся тем, что Екатерина Власова успешно сдала этот сложнейший профессиональный экзамен. Такого успеха у представителей региона не было на протяжении почти 10 лет.

Впереди у участников остался последний этап. После 2 испытаний жюри выберут 5 призеров, среди которых как раз и будет выбираться победитель конкурса. Итоги будут известны 10 октября, их объявят в торжественной обстановке в Государственном Кремлевском дворце.

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