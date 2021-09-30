Режим такс фри для иностранных туристов введут в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Режим такс фри для иностранных туристов введут в Иркутской области. Это позволит компенсировать иностранцам НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС. Минпромторг России предложил продлить период проведения проекта до 31 декабря 2022 года. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- По данным агентства по туризму Иркутской области, за первые шесть месяцев 2021 года регион с туристической целью посетили 5,5 тысячи иностранных туристов. В основном это граждане Германии, Франции, Китая, Кореи и Японии. Средний показатель расходов на одного иностранца, включая проживание, питание, транспорт, развлечения, сувениры и прочие расходы, составил 67 332,76 рубля, - рассказали на официальном сайте правительства региона.

Режим такс фри запущен с 2018 года. В Минпромторге сообщили, что продление проекта повлияет на рост занятости в сфере розничной торговли и туристической индустрии. Также это поможет увеличить активность малого бизнеса и производства продукции популярной у иностранных туристов. Таким образом, уровень торговли в стране перейдет на новый уровень качества.

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