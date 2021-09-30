Пропавшего 13-летнего школьника из Иркутска нашли живым Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске разыскали пропавшего без вести школьника. 13-летний подросток ушел из школы вечером 29 сентября, расположенной в Ленинском районе, но дома так и не появился. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Мальчик найден, жив, - рассказали в ведомстве.

В день, когда мальчик пропал, он был одет в куртку ярко-голубого цвета с капюшоном, синие брюки, голубую рубашку, белые кроссовки и серую шапку. Также среди особых примет подростка были: голубые глаза, короткие пепельно-русые волосы, рост 170 сантиметров и родинка на подбородке.

Ранее полиция распространила сообщение с приметами мальчика и просьбой жителей города, владеющих информацией о местонахождении школьника, сообщить об этом в ближайшую дежурную часть или по официальным телефонам.

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