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Происшествия30 сентября 2021 10:09

До 4 лет тюрьмы грозит похитителю игрушечной панды из Братска

Оперативники обнаружили медведя при обыске квартиры 33-летнего сибиряка
Анастасия КУРЕНОВААнастасия КУРЕНОВА
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До 4 лет тюрьмы грозит похитителю игрушечной панды из Братска

До 4 лет тюрьмы грозит похитителю игрушечной панды из Братска

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братске полицейские задержали подозреваемого в ограблении цветочного магазина. В момент, когда продавец отвлеклась, неизвестный мужчина похитил большого плюшевого медведя стоимостью 9 тысяч рублей. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Предполагаемым грабителем оказался ранее судимый 33-летний житель Братска. При обыске его квартиры полицейские обнаружили и изъяли игрушечного медведя. Вскоре панду вернут в магазин, - рассказали в ведомстве.

Братчанина обвиняют по статье «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Ему грозит до четырех лет.

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До 4 лет тюрьмы грозит похитителю игрушечной панды из Братска