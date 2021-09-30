Разыскивается мужчина, который избил братчанина и повредил его автомобиль

Разыскивается мужчина, который избил братчанина и повредил его автомобиля Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Разыскивается мужчина, которого подозревают в избиении братчанина и повреждении его автомобиля. Конфликт между сибиряками произошел 10-го июля на пляже Зяба. Неизвестный помял госномер и поцарапал бампер иномарки. После этого злоумышленник применил силу к пострадавшему и скрылся в лесу. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В действиях предполагаемого злоумышленника усматриваются признаки преступления, предусмотренные частью 1 статьи 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и частью 1 статьи 167 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Российской Федерации, - рассказали в ведомстве.

Тех, кто узнал мужчину, просят сообщить об этом в один из отделов полиции Братска.

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