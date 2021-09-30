50 медицинских работников получили новые квартиры в Иркутской области Фото: Александр ГЛУЗ

Правительство и минздрав Приангарья продолжают решать вопрос о предоставление жилья медработникам. 50 человек уже улучшили свои условия проживания. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В этом году 34 работника первичного звена здравоохранения получили служебное жилье, 16 медработников воспользовались ипотечным льготным кредитом, - рассказал министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. - Кроме того, безвозмездно предоставлено четыре земельных участка для индивидуального жилищного строительства.

Медицинские работники получать различные льготы. Например, сотрудникам выдаются земельные участки, служебное жилье и ипотеки под низкий процент.

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