Карантин введен в 23 лесничествах Иркутской области. Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

После мониторинга лесного фонда специалистами межрегионального Россельхознадзора принято решение ввести карантинный фитосанитарный режим на территории 23 лесничеств Приангарья. В лесоматериалах были найдены опасные вредители: уссурийский полиграф, большой и малый черный еловый усач, сибирский шелкопряд и другие. Площадь закрытых зон достигла 42 630 105 гектаров. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

- Данные ограничения устанавливаются на территориях: Ангарского, Усть-Ордынского, Голоустенского, Усольского, Слюдянкого, Шелеховского, Кировского, Осинского, Киренского, Куйтунского, Бирюсинского, Братского, Илимского, Катангского, Заларинского, Зиминского, Черемховского, Иркутского, Тайшетского, Усть-Кутского, Падунского, Тулунского и Казаченско-Ленского лесничеств, - уточнили в ведомстве.

После введения карантина их перечисленных лесничеств запрещено вывозить древесину и лесоматериалы, которые могут быть заражены вредителями. Также обязательно наличие карантинного сертификата.

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