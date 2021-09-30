Лучший музей МЧС России можно посетить онлайн в Иркутске

Лучший музей МЧС России можно посетить онлайн Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске создали виртуальную версию музея МЧС России, который находится на улице Тимирязева. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

- В настоящее время в музее 7 залов с выставками: «История пожарной охраны города Иркутска и Восточной Сибири в 19-20 веках», «Иркутская пожарная охрана в годы Великой Отечественной войны», «МЧС России. История и современность», «Пожарная техника. Пожарно-техническое вооружение», «ЧС в природной среде», «Кабинет брандмайора», «МПВО – ГО СССР и Российской Федерации. История и современность», - рассказали в ведомстве.

У посетителей музея появилась уникальная возможность подняться на самый верх каланчи и рассмотреть часть Иркутска с высоты. Некоторые экспонаты оцифрованы с разных сторон, это позволяет изучить объект более детально. Подробная история представлена в видеороликах и фотографиях. Также во время виртуальной прогулки по музею посетителей сопровождают звуковые эффекты, которые создают ощущение личного присутствия.

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