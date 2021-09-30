Расписание пригородного поезда Слюдянка-Иркутск изменится с 1 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Расписание пригородного поезда № 6329 Слюдянка-1 – Иркутск-Сортировочный изменится с 1 октября. Ранее по воскресеньям поезд следовал особым расписанием. Об этом сообщают в пресс-службе ВСЖД.

- С 1 октября поезд будет ежедневно отправляться со станции Слюдянка-1 в 18:17, на станции Иркутск-Сортировочный прибывать в 21:44 по местному времени, - рассказали в ведомстве.

Пассажиров просят быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

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