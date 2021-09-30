Незаконно построенные гаражи снесут в Свердловском районе Иркутска.

В Свердловском округе проводят демонтаж незаконно построенных металлических гаражей в районе домов № 11\4 в микрорайоне Юбилейный и № 4 в микрорайоне Приморский. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города Иркутска.

- В текущем году в Свердловском округе планируют демонтировать более 20 подобных сооружений, - рассказали в администрации.

С 2017 года только в Свердловском округе снесли более 500 объектов. Более 2 тысяч самовольных гаражей было снесено самими владельцами. Сотрудники комитета по управлению округом постоянно проводят проверки, иногда им помогают иркутяне, которые сами сообщают о самостроях. После сноса построек все участки приводят в надлежащее санитарное состояние

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