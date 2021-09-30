Изготовитель наркотиков из Ангарска сорвался с пятого этажа, скрываясь от полицейских Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители одного из общежитий Ангарска рассказали полицейским о том, что в одной из комнат на пятом этаже изготавливают наркотики. Когда сотрудники приехали по адресу и пробрались в комнату, внутри находились трое мужчин. Один из них схватил рюкзак и попытался выкинуть его из окна.

- При этом, он не удержался и выпал вместе с рюкзаком, - сообщили в пресс-службах ГУ МВД и СУ СК России по Иркутской области. – Полицейские вызвали ему скорую помощь. С различными травмами его отвезли в больницу. Им оказался ранее неоднократно судимый 19-летний местный житель.

Сейчас все подробности выясняют следователи, которые начали проверку.

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