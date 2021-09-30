364 жилых дома в Железногорске-Илимском остались без отопления из-за аварии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вечером 30 сентября у многих жителей Железногорска-Илимского остыли батареи. Из-за аварии на сетях без отопления остались 364 дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

- В 18:24 поступила информация об аварии на теплотрассе, - рассказали в ведомстве. - Без теплоснабжения 364 жилых дома (из них 55 многоквартирных) и восемь социально-значимых объектов.

На месте работают 14 специалистов, в том числе и спасатели. Они делают все, чтобы в дома горожан как можно скорее вернулось тепло. На улице, тем временем, довольно прохладно - около +1 градуса.

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