Самолету Москва-Иркутск пришлось приземляться в Улан-Удэ из-за плохой видимости

Самолет рейсом Москва-Иркутск был направлен в Улан-Удэ Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Аэробусу А-320-200, который следовал рейсом Москва-Иркутск из Домодедово, ранним утром, 30 сентября пришлось менять место посадки. Вместо воздушной гавани столицы Приангарья, командир воздушного судна принял решение приземлиться в Улан-Удэ. Причина – плохие метеоусловия.

Как удалось выяснить корреспонденту «КП»-Иркутск», при подлете к Иркутску была слишком плохая видимость. Посадка в столице Бурятии прошла успешно.

Судя по онлайн-табло иркутского аэропорта, сейчас борт с пассажирами находится в аэропорту Улан-Удэ. В скором времени он должен вылететь в Иркутск.

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