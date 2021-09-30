Сибиряк оживил утонувшего трехлетнего мальчика по советам мамы-врача и получил медаль за спасение

Намсарай Зарбаев и медаль имени Героя России Алдара Цыденжапова. Фото: администрация Тункинского района.

«Смотрите, кажется, там дети в воду прыгают, давайте заставим вылезти и отвезем к родителям», - крикнул 36-летний житель бурятского поселка Жемчуг Намсарай Зарбаев друзьям. Все вместе они проезжали мимо речки Бугым. На дворе стояла середина мая, вода еще ледяная, даже взрослые купаться еще не рисковали. У самого берега Намсарай увидел такую картину: из реки выходила женщина, на руках несла маленького мальчика. Трехлетний малыш находился без сознания и мать, не зная, как привезти его в чувство, просто положила ребенка на берегу и начала умолять собравшихся вокруг зевак вызвать скорую.

- Ребенок был весь синий, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Намсарай Зарбаев. – Я понял, что счет его жизни идет уже на минуты. Попросил друзей позвонить 112 и успокоить мать, а сам решился провести реанимацию. У мальчика уже практически не прощупывался пульс.

Намсарай Зарбаев вовремя провел реанимацию ребенка. Фото: администрация Тункинского района.

Действовать Намсарай начал по инструкции, которой обучают в учебниках по ОБЖ. Хотя Намсараю на помощь пришли не школьные уроки, а уроки мамы. Она работала в поселке участковым-врачом.

- Я ей даже ассистировал, помогал накладывать швы, да и помощь первую оказывать научился, просто пришлось все вспомнить, - продолжает Намсарай. – Сначала засек секундомер на телефоне, затем взял мальчика на руки, перевернул лицом вниз и потихоньку надавливал на живот, чтобы изо рта вышла вода. Затем положил на спину и приступил к искусственному дыханию и непрямому массажу сердца. Привести ребенка в чувство не получалось, и я, если честно, уже думал сдаться.

Но спусти ровно 3 минуты 37 секунд, которые показались для Намсарая и матери ребенка целой вечностью, мальчишка резко выдохнул. Намсарай услышал стук сердца. Малыш пришел в себя и заплакал. Намсарай взял его на руки, снял мокрую одежду и завернул в покрывало, которое дали очевидцы. Дальше к делу подключились врачи скорой.

- Когда ребенка погрузили в скорую, его мама вцепилась в меня и кричит: «Поехали с нами, поехали!», - говорит Намсарай. – Не смог отказать. Отправился вместе с ними как сопровождающий. По дороге малыш опять перестал дышать. Врачи повторили процедуру реанимации, и мальчик вновь пришел в себя.

Медаль имени Героя России Алдара Цыденжапова. Фото: администрация Тункинского района.

Спустя несколько дней после выписки из больницы родители спасенного ребенка пришли к Намсараю домой и поблагодарили. Мужчина говорит, что теперь часто видит маму малыша в магазине. У нее при встрече каждый раз на глаза наворачиваются слезы. Конечно, о медицинских подвигах Намсарая узнал весь поселок, в том числе и местная администрация. На днях мужчина получил награду. Ему вручили медаль имени его земляка Героя России Алдара Цыденжапова. Этот 19-летний матрос из Забайкалья предотвратил мощнейший взрыв на миноносце «Быстрый» и спас от неминуемой смерти 350 сослуживцев. Сам Алдар сгорел заживо…

- Я, как и все мои земляки, знаю историю подвига Алдара, - говорит Намсарай. – Для меня честь получить медаль его имени.

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