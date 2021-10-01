Житель Иркутской области устроил стрельбу из окна многоэтажки

Стрелявшего оперативно задержали, никто не пострадал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перепуганные жители Тулуна позвонили накануне в полицию и рассказали, что слышат выстрелы. Мужчина стреляет из окна многоквартирного дома на улице Мира. Приехавшие полицейские задержали сибиряка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Стрелявшим оказался 31-летний мужчина. Его немедленно доставили в отделение для выяснения всех обстоятельств.

- Установлено, что мужчина совершал выстрелы из пневматической винтовки (воздушки), - говорят в региональном МВД,

К счастью, от действий стрелявшего никто не пострадал. Проводится проверка случившегося.

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