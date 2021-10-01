Почти 5 тысяч жителей Иркутской области умерли от коронавируса с начала пандемии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Общее число зараженных коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии приблизилось к отметке 110 тысяч человек. Об этом 1 октября сообщает оперативный штаб региона.

- Подтвержденных случаев инфицирования 109 820 (+380), в том числе госпитализировано 2470 (+126), выздоровело 99 211 (+399), умерло 4947 (+11), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 443 (+1), - приводит данные оперштаб.

Напомним, в регионе продолжается вакцинация от инфекции. Первым компонентном привито 643 679 жителей Приангарья, двумя - 559 701 человек. При этом для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунизацию прошли больше миллиона местных жителей, поясняют

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