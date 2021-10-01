Иркутская область готова к четвертой волне коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Приангарья сообщил в личном аккаунте в соцсетях об очередном подъеме заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такая же ситуация наблюдается в большинстве регионах страны.

- Мы готовились к этому. Сейчас развёрнуто 3259 коек для пациентов с коронавирусом. Заняты 2344. Большую часть пациентов принимают ковидные госпитали в крупных городах - Иркутске, Братске, Ангарске, Шелехове. Накануне увеличен коечный фонд в Шелеховской районной больнице. Перепрофилирован санаторий «Юбилейный». С 18 октября дополнительные места оборудуют в Иркутской областной клинической больнице. К перепрофилированию готовы в Братске, Ангарске, все ЦРБ. - говорится в сообщении.

Что касается лекарств, для лечения в стационарах и обеспечения амбулаторных пациентов создан необходимый запас. Также имеется достаточное количество кислорода. За несколько месяцев регион закупил 448 кислородных концентратов, которые используют для лечения пациентов средней степени тяжести.

Вместе с тем продолжается вакцинация. В Приангарье первым компонентом привились больше 641 тысячи человек. Полностью вакцинировались свыше 558 тысяч жителей региона.

Однако, как отметил губернатор Иркутской области, темпы прививочной кампании значительно снизились, что вызывает беспокойство. При этом в области создан достаточный запас доз.

На территории Приангарья работают 94 стационарных прививочных пункта, 122 выездных бригады. Также есть возможность сделать прививку от гриппа.

Напомним, накануне врач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев во время прямого эфира в соцсетях правительства региона заявил о начале четвертой волны коронавируса в Иркутской области.

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