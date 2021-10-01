Бетонная плита свалилась на "Лексус" из грузовика на трассе "Сибирь" Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Около 10 часов утра в Иркутске из грузовика "Митсубиси Фусо" на дорогу выпали бетонные плиты. Пострадали два автомобиля. Об этом сообщают в официальном аккаунте ГИББД ГУ МВД по Иркутской области.

- При падении одна из плит упала на автомобиль "Лексус", который после удара совершил съезд с проезжей части и опрокидывание, - рассказали в ведомстве. – Затем "Газель" совершила наезд на одну из бетонных плит, находящуюся на проезжей части.

По предварительным данным, 43-летний водитель грузовика "Митсубиси Фусо", двигаясь по федеральной трассе "Сибирь", превысил скорость на повороте из-за чего из кузова выпало 7 бетонных плит.

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП, информация о пострадавших уточняется.

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