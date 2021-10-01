До 10 лет колонии грозит двум иркутянам, похитившим железнодорожные детали на 2 миллиона рублей

До 10 лет колонии грозит двум иркутянам, похитившим железнодорожное оборудование на 2 миллиона рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Двое иркутян предстанут перед судом за кражу в особо крупном размере с использованием должностного положения. Мужчины, снабжая железнодорожный объект, с 2019 по 2020 год похитили у предприятия 120 комплектов пластин стоимостью почти 2 миллиона рублей. Оборудование для изготовления баллонов ограждения межвагонных переходных площадок сибиряки отправляли на адрес фирмы в Московской области. Предварительное расследование по уголовному делу проводилось следователями ЛО МВД России на станции Иркутск-Пассажирский. Об этом сообщают в пресс-службах Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и ВС ЛУ МВД.

- В ходе расследования уголовного дела сотрудниками Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте совместно с коллегами УФСБ по Иркутской области и ОМОН Управления Росгвардии региона проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, позволивший установить лиц, причастных к совершению преступления, а также похищенное ими имущество. Имущество было обнаружено в пути следования к покупателям в Республике Удмуртия. Сотрудниками Ижевского ЛО МВД России на транспорте детали вагонов были изъяты. В настоящее время похищенное имущество возвращено законному владельцу, - рассказали в ведомствах.

Возбуждено уголовное дело. Его по существу рассмотрят в Ленинском районном суде Иркутска.

Мужчинам грозит до десяти лет колонии со штрафом до одного миллиона рублей.

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