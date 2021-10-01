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Общество1 октября 2021 7:16

Устроивший стрельбу из окна многоэтажки мужчина извинился перед жителями Тулуна

31-летний сибиряк рассказал, что стрелял "ради спортивного интереса"
Анастасия КУРЕНОВААнастасия КУРЕНОВА
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Устроивший стрельбу из окна многоэтажки мужчина извинился перед жителями Тулуна

Устроивший стрельбу из окна многоэтажки мужчина извинился перед жителями Тулуна

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

31-летний мужчина, открывший стрельбу из окна многоэтажки в Тулуне, раскаялся и попросил прощения у жителей города. Видео с извинениями опубликовали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Пришел к своему другу, - рассказал на видео задержанный. - Увидел, что за телевизором у него пневматическая винтовка, решил выстрелить из нее ради спортивного интереса по мусорному баку. После чего произвел два выстрела и поставил пневматическое ружье. Прежде чем выстрелить, я убедился, что не было никого рядом из людей. Раскаиваюсь в этом, больше так не повторится. Прошу извинения у граждан.

Напомним, в ночь на 1 октября в полицию обратились перепуганные жители Тулуна. Люди сообщили, что в их дворе разносятся выстрелы. Мужчина палил из окна многоквартирного дома на улице Мира. Приехавшие полицейские задержали сибиряка. К счастью, от действий стрелявшего никто не пострадал. Проводится проверка случившегося.

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