Трем жителям Шелехова вместо посылок с одеждой мошенники прислали коробки с картоном Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Хотели купить стильные вещи, но вместо этого получили посылки с нарезанным картоном. Три жителя Шелехова обратились в полицию, рассказав, что их обманули в соцсетях. В интернете сибиряки наткнулись на рекламу и сделали заказ. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Девушка пыталась приобрести спортивный костюм с атрибутикой сборной России, а получила ночную сорочку, мужчина вместо автомобильных чехлов обнаружил детскую кепку, - рассказали в ведомстве.

С другой жертвой - 70-летней шелеховчанкой, мошенники созванивались и по телефону убедили пенсионерку купить сразу 3 костюма. Придя в почтовое отделение за посылкой, женщина не нашла опись посылки и вскрыла её вместе с сотрудниками почты. В картонной коробке оказалась нарезанная макулатура и женская сорочка.

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