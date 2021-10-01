МЧС Иркутской области предупреждает о резком ухудшении погоды 2 октября

МЧС предупреждает о резком ухудшение погоды в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Иркутскую область надвигается непогода. Об этом предупреждают в региональном МЧС. По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 октября в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья ожидается усиление северо-западного, западного ветра до 15-17 м/с. Также пройдет мокрый снег.

- Что касаемо Иркутска, то в столице Приангарья 2 октября прогнозируют небольшой мокрый снег. Ветер подует юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Днем температура поднимется +5,+7 градусов, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники МЧС советуют проверить состояние печей, дымоходной трубы, исправность искрогасителя. На улице лучше не подходить близко к деревьям, столбам, рекламным баннерам и линиям электропередач.

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