Новый мост через реку Ию построили Тулунском районе

В Тулунском районе простроили новый мост через реку Ию взамен разрушенного Фото: правительства Иркутской области

Через реку Ию, которая соединяет Тулун и поселок Октябрьский-2, построили новый мост. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Длина шестипролетного металлического моста с опорами из железобетона - около 200 метров, - рассказали в правительстве. - На переправе будет организовано реверсивное движение автотранспорта.

Более 10 лет жители Октябрьского-2 пользовались паромной и ледовой переправами. Теперь у них появилась возможность передвигаться в другие населенные пункты на автомобиле. Старый мост был разрушен паводком в 2010 году. Строительство было начато в 2019 году. На эти цели из бюджета региона и Тулунского района выделили более 260 миллионов рублей.

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