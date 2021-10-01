Бывшего сотрудника колонии осудят за взятку 4 тысячи рублей в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против бывшего инспектора пожарной части одной из исправительных колоний Иркутской области. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий и мелком взяточничестве. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- По версии следствия, с июня 2020 по июнь 2021 обвиняемый за деньги в размере 4100 рублей, используя свое служебное положение, проносил на территорию колонии и передавал осужденному телефон и сим-карты, которые лицам отбывающим наказание в исправительном учреждении запрещается иметь при себе, - рассказали в ведомствах.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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