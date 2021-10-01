Более 461 тысячи гектаров леса уничтожено огнем в Иркутской области в 2021 году

Более 461 тысячи гектаров леса уничтожено огнем в Иркутской области Фото: правительства Иркутской области

1 октября завершился пожароопасный сезон в 19 лесничествах Приангарья. В южных же территориях региона он закроется 10 октября. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В 2021 году пожароопасный сезон открыли 17 апреля, за это время было зафиксировано 590 лесных пожаров, на общей площади 461367,9 гектаров, - рассказали в правительстве. Оперативность тушения в первые сутки после обнаружения составила 62,8%.

Больше всего леса горели в северных районах Иркутской области из-за аномально теплой, сухой и ветреной погоды. Подготовка к пожароопасному сезону в 2022 году начнется с 10 октября. Уже собирается межведомственная рабочая группа, в которую войдут и арендаторы лесных участков.

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