В Иркутске мошенники обманули консультанта по финансам на 230 тысяч рублей Фото: Олег Укладов

В отделение полиции обратилась 33-летняя иркутянка, которая рассказала, что стала жертвой аферистов в интернете, когда пыталась спасти свой аккаунт, на котором инвестировала деньги. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Сыщики установили, что женщине летом на электронную почту пришло письмо, в котором ей предлагалось поучаствовать в инвестициях якобы одной из крупнейших компаний, - рассказали в ведомстве. – Она заинтересовалась информацией, перешла по ссылке и создала аккаунт в мобильном приложении, после чего пополнила баланс на 15 тысяч рублей.

Вскоре иркутянка решила «повысить уровень» и вложила 70 тысяч рублей. После ей пришло сообщение о том, что ее страница «заморожена» и чтобы получить доступ необходимо еще 145 тысяч рублей. Но аккаунт так и остался заблокированным, женщина поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию.

Сотрудники полиции проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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