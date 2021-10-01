57-летний мотоциклист врезался в "УАЗ Патриот" на трассе "Байкал" Фото: ГУ МВД по Иркутской области

57-летний мотоциклист попал в ДТП на трассе "Байкал" в поселке Култук. Мужчина "догнал" движущийся впереди "УАЗ" и врезался в него. Об этом сообщают в официальном аккаунте Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- На 98 километре федеральной автодороги «Байкал» в поселке Култук 57-летний водитель мотоцикла "Харлей-Девидсон" не выбрал безопасный интервал для движения и допустил столкновение с автомобилем "УАЗ Патриот", движущимся в попутном направлении, - рассказали в соцсетях ведомства.

В результате ДТП водитель мотоцикла с различными травмами доставлен в больницу.

Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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