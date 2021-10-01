Движение на пересечении улиц Ленина и Сурикова в Иркутске ограничат до 17 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты Иркутска! Движение по улице на пересечении улиц Ленина и Сурикова будет ограничено с 4 по 17 октября, проехать можно будет только по одной полосе. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Временное перекрытие движение на перекрестке улиц Ленина и Сурикова связано с аварийными земляными работами на сетях электроснабжения, - рассказали в администрации.

Водителей просят быть аккуратными на дорогах и перед продумывать маршрут перед началом поездки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МЧС Иркутской области предупреждает о резком ухудшении погоды 2 октября. В регионе ожидается мокрый снег и сильный ветер. (подробности)

Новый мост через реку Ию построили Тулунском районе. На его строительство ушло более 260 миллионов рублей. (подробности)

Устроивший стрельбу из окна многоэтажки мужчина извинился перед жителями Тулуна. 31-летний сибиряк рассказал, что стрелял "ради спортивного интереса". (подробности)